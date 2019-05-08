هدية: السراج المتورط الأول والأخير في قتل الليبيين وجلب المرتزقة وسنلاحقه دولياً

ليبيا – توعد عضو مجلس النواب زايد هدية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بالملاحقة القانونية محليا ودوليا.

هدية قال في تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء إنه لم يستغرب حيال ما حدث من إلقاء القبض على طيار برتغالي مرتزق يدعى جيمي أليس عقب إسقاط طائرته بالقرب من منطقة الهيرة ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بالبرهان على أن السراج أصبح يشارك في قتل الشعب الليبي ومتورطا في قصف الأحياء والسكان الآمنين في شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن السراج هو المتورط الأول والأخير في قتل أبناء الشعب الليبي واستجلاب المرتزقة الأجانب إلى ليبيا وهي جريمة في حق الوطن.

عضو مجلس النواب ختم حديثه بالقول:”على المجتمع الدولي الذي فرض على الشعب الليبي فائز السراج أن يراجع نفسه وعلى السراج الرحيل وحفظ ماء وجهه،،ونحن لن نتركه وسنقوم بملاحقته وتقديمه للمحاكمات المحلية والدولية كما سنقدم مذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم التي ارتكبها ضد شعبنا فالآن أصبح الأمر جللا وواضحا للمجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وعليها جميعا التحرك الآن للوقوف مع القوات المسلحة العربية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية