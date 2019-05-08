قرقاش: الجماعات المسلحة في طرابلس تهدد المسار السياسي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش” بمبعوث السويد إلى ليبيا “بيتر سيمينبي” لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وأكد “قرقاش” خلال اللقاء أن الأولوية في ليبيا هي لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم جهود البعثة الأممية لترسيخ الاستقرار.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الدور المُخرب الذي تقوم به العديد من الجماعات المسلحة وسيطرتها على العاصمة طرابلس، يُمثل تهديدا أساسيا للمسار السياسي المدعوم من قبل الجميع، مشددا على وجوب الضغط على هذه الجماعات للوصول إلى مخرج من الأزمة.

هذا وجاء اللقاء في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على تخوم العاصمة طرابلس وضواحيها الجنوبية، بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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