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قرقاش: الجماعات المسلحة في طرابلس تهدد المسار السياسي

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي “أنور قرقاش” بمبعوث السويد إلى ليبيا “بيتر سيمينبي” لبحث تطورات الأزمة الليبية.

وأكد “قرقاش” خلال اللقاء أن الأولوية في ليبيا هي لمواجهة التطرف والإرهاب ودعم جهود البعثة الأممية لترسيخ الاستقرار.

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن الدور المُخرب الذي تقوم به العديد من الجماعات المسلحة وسيطرتها على العاصمة طرابلس، يُمثل تهديدا أساسيا للمسار السياسي المدعوم من قبل الجميع، مشددا على وجوب الضغط على هذه الجماعات للوصول إلى مخرج من الأزمة.

هذا وجاء اللقاء في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على تخوم العاصمة طرابلس وضواحيها الجنوبية، بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • احلى شيء ان ما يسمى دولة الخمارات انكشفت للمسلمين .. و كلنا في ليبيا و اليمن و غزة و سوريا و مصر و الجزائر حنفرحوا باي بلوة تصير فيها .. يا دولة الخمر و الميسر .. تتبرعو بالملايين للكنائس و طياراتكم تقصف في المساجد ..ادافعو عن اليهود قدام حماس الابطال .. يا اعفن ملة يا اوسخ دولة بإذن الله شفاء غليلنا قريب منكم

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  • يا عيني عالدعم الاماراتي للعملية السياسية بالمرتزقة و التايقر .. الله يهدكم هدت ثمود و عاد يا وكالي الجراد

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