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وجدوا أنفسهم وسط الحرب بدلا من أوروبا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض مركز إيواء المهاجرين في منطقة تاجوراء لأضرار مادية بعد أن قصفت طائرة حربية تابعة لقوات الجيش الوطني المجمع الأمني الضمان المعروفة بكتيبة الضمان، الذي يقع مركز إيواء المهاجرين في نطاقه.

فأكثر من 3 آلاف و600 مهاجر غير قانوني تقول الأمم المتحدة أنهم في مراكز الإيواء منذ أن بدأت العمليات العسكرية في ضواحي طرابلس مطلع الشهر الماضي.

وفيما كان حلم المهاجرين بالهجرة صوب القارة العجوز يجدون أنفسهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.وأضرت شظايا القصف الجوي بسقف المركز مسببة الهلع والخوف بين المهاجرين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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