«الهلال الأحمر»: نعمل على توفير أجواء ترفيهية للأطفال النازحين

أفاد فريق الدعم النفسي الاجتماعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي طرابلس، باستمرار جهوده للتخفيف من آثار الحرب والنزوح على الأسر النازحة.

ولفتت الجمعية في بيان صحفي لها، إلى أن الفريق عمل من خلال إطار العمل التطوعي الإنساني على توفير أجواء ترفيهية للأطفال النازحين في مدرسة “أم عمارة” في منطقة الهضبة، من خلال المشاركة معهم في ارتداء الزي الليبي التقليدي؛ لنشر البسمة في نفوسهم وإدخال الفرحة في قلوب ذويهم.

كما قام أعضاء الفريق بعمل تطوعي آخر يصب في إطار النبل والإنسانية، بحسب البيان، من خلال إقامة المكتب الخدمي السواني بني آدم التابع للجمعية حملة إفطار صائم لكل عابري السبيل، وذلك لتقارب النفوس ومد يد العون لكل المدنيين.

