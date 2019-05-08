خارجية المؤقتة تتمكن من إخراج ثمانية ماليين عالقين بمناطق الاشتباكات

تمكنت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أمس، من تسهيل خروج ثمانية أفراد من جالية جمهورية مالي من مناطق الاشتباكات، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة، وبالتنسيق مع غرفة عمليات القوات المسلحة بالمنطقة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية في بلاغ لها، إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة المؤقتة والقوات المسلحة على تحمل مسئولياتهم بشأن حماية المدنيين الليبيين والأجانب، تطبيقا لقواعد القانون الإنساني الدولي، في الوقت الذي تستعين حكومة الوفاق بالمرتزقة الأجانب لقتل الليبيين، وتدمير ممتلكاتهم، حسب تعبيرها.

خارجية المؤقتة أكدت استعدادها التام للتعاون مع كافة الدول والمنظمات على حماية الأجانب وممتلكاتهم في ليبيا.

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