مصرع وإصابة خمسة أفراد من عائلة واحدة جراء حادث سير غرب بنغازي

لقي ثلاثة أفراد بينهم طفلان مصرعهم وأصيب اثنان آخران من عائلة واحدة جراء حادث سير وقع عند منطقة شط البدين (100 كلم غرب مدينة بنغازي) بحسب ما أعلنه مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحاودث.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن المستشفى تسلم جثامين كل من أحمد بوبكر عمر (7 أعوام) ومنصور عمر بوبكر (10 أعوام) وحسين مصطفى بوبكر (70 عامًا)، كما استقبل فاطمة منصور علي (36 عامًا) وعمر بوبكر عمر (12 عامًا) مصابين جراء الحادث.

وأوضحت البرغثي، أن المصابين يقبعان في غرفة العناية الفائقة ويتلقيان الخدمات الصحية والرعاية اللازمة من الأطقم الطبية، بينما جرى تسليم الجثامين إلى المشرحة (ثلاجة حفظ الموتى) لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ويتعرض عدد كبير من المسافرين لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، وعشرات الإبل الطليقة التي ترعى على الطرق الرابطة بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، بالإضافة إلى تدهور الطرق الرئيسة والسرعة الزائدة لبعض سائقي السيارات.

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