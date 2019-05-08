«تعليم الوفاق» تطبع أوراق درجات بديلة عن المحترقة في طرابلس

كشف مدير مطبعة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، عبدالرزاق زعطوط، أن المطبعة أنهت طباعة بطاقات رصد الدرجات «الصحائف» الخاصة بطلبة مراحل التعليم العام، البالغ عددها 1.5 مليون بطاقة، وسيتم توزيعها على البلديات يوم الأحد المقبل.

وأصدر الدكتور عادل زنداح، رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني، في وقت سابق توجيهاته لمطبعة الهيئة لطباعة بطاقات الدرجات «الصحائف» لطلبة التعليم العام، لسد احتياجات المدارس بعدما تعرضت المخازن للتلف نتيجة للاشتباكات الواقعة بجنوب مدينة طرابلس.

وفي 14 أبريل الماضي كشف وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، احتراق خمسة ملايين نسخة من رصيد الكتاب المدرسي ومستندات أخرى بمخازن الوزارة، جراء الاشتباكات العنيفة الجارية في ضواحي جنوب طرابلس.

ويشهد جنوب طرابلس، مواجهات مسلحة دامية دخلت أسبوعها الخامس وخلفت مئات القتلى والجرحى والنازحين، بين الجيش الوطني التابع للقيادة العامة، والقوات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

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