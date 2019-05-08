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بيان ناري لـ”المجربي” يدعو لمحاسبة المسؤولين عن “جرائم طرابلس” ويوجه هذا الطلب بشأن “حفتر”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

وجه مندوب ليبيا في الأمم المتحدة المهدي المجربي، لمجلس الأمن، بيان نارياً للمجتمع الدولي والجنائية الدولية، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في طرابلس.

وقال المجربي في بيان لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق “نجدد مطالبتنا بلجنة لتقصي الحقائق في الجرائم التي ارتكبها حفتر وقواته”، مضيفا أن حكومة الوفاق تطالب مجلس الأمن بالنظر للحالة الليبية وجعلها أولوية ضمن عمله.

وأشار المجربي إلى أن تحقيق العدالة اختصاص سيادي ولا يعني عدم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا قدرة القضاء الليبي على ملاحقة كل من ارتكب جرماً منذ 2011 وهو يرصد كل الانتهاكات.

ولفت مندوب ليبيا في الأمم المتحدة إلى أن حكومة الوفاق تمكنت من نقل المهاجرين إلى أماكن آمنة في طرابلس.

وتشهد تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات ومعارك كر وفر بين الطرفين، بعد أن أطلق “الجيش الوطني الليبي” يوم 4 أبريل عملية عسكرية هدفها الدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من سيطرة المليشيات والجماعات المسلحة .

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المشهد

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  • لمن لا يعرفه . للمجربي من الاخوان فرع مسلاته . ولهدا صدر منه هدا البيان . انه غير حريص على حال الليبيين . لانه لو كان كدلك لبحت عن حل لتسلط المليشيات في العاصمة وغيرها من مدن الغرب الليبي . لكنه لا يبالي بالمواطن العادي . بل يخدم اجندة الاخوان . فسحقا له .

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