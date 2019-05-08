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الساعدي: القتال لصد عدوان حفتر في طرابلس أمر واجب على كل مقتدر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دعا المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة، المقرب من المفتي الصادق الغرياني والقيادي بدار الإفتاء سامي الساعدي المكنى”أبو المنذر” القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر بالعودة إلى أمريكا من حيث أتى  وترك الليبيين وشأنهم، معتبراً أن المشير حفتر من أكثر أسباب الخلاف والشقاق والحرب في البلاد حزب زعمه.

الساعدي علق خلال مداخلة هاتفية له عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد على تضارب الفتاوى التي تأتي من الخارج حول القتال مع القوات المسلحة :” هذه الفتاوى التي لا نعرف دوافعها وتصدر من أشخاص غير مطلعين على الواقع، الآن حفتر وحربه وظلمه وعدوانه لأهل الدين والقرآن ومطامعه الشخصية اصبحت أوضح من قبل خاصة بعد هجومه على طرابلس” .

وإعتبر ما قال بأنها فتوى للشيخ “ربيع المدخلي” التي دعا فيها الجميع للقتال في صف القوات المسلحة ضد السراج الذي وصفه بـ”العميل” بأنها باطلة ، مشيراً إلى أن الجانب السياسي فيه طرف ظالم وآخر معتدي عليه كما حدث بحرب بنغازي وطرابلس دون أن يشير بأن الحرب في بنغازي كانت ضد تنظيمي داعش والقاعدة ومن ساندهم .

وطالب الساعدي من وصفهم بـ”المرابطين على الجبهات ” بعدم وضع السلاح والا يفتحوا بيوتهم وأحيائهم وحرماتهم لما صفه بـ” الجيش الهمجي الذي ينكل وليس لديه حدود ” (القوات المسلحة الليبية) ، مدعياً بأن قتال قوات الوفاق للقوات المسلحة يأتي لدفع المعتدي والباغي على حد زعمه .

وادعى المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة أن المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة لا يوجد فيها حرية للكلمة ، معتبراً بأن طرابلس رغم وجود ماوصفها بـ”اعتداءات وخروقات من المليشيات” فيها لكنها في وجهة نظره أفضل كثيراً مما يحصل في المنطقة الشرقية وبنغازي ودرنة حسب زعمه.

وأفتى الساعدي بأن حكم القتال لصد ما وصفه بـ “عدوان حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) أمر واجب على كل مقتدر وتزيد في ترجيح كفة الحسم لصالح المدافعين عن طرابلس بحسب قوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ونحن ندعو الرجل الخطير سامي الساعدي ونطالبه بالعودة إلى أفغانستان من حيث أتى وترك الليبيين الذين اختاروا ولي أمرهم وهو البرلمان بأنفسهم ، فأنت وأمثالك من أسباب الشقاق بين الشرق والغرب من خلال تأليب العامة ومن قل نصيبهم من العلم على أولاة الأمور ، وأنتم أصل الخروج ومادته والأب الروحي للجماعة المارقة (المقاتلة ) الهالكة ، فأنت رجل خبيث وفكرك متطرف ، وليس لك أي وزن بين الليبيين حتى بين المتقاتلين الآن ، وتدعي بأنك مطلع ماشاء الله على الواقع ، وأنت جزء من المشاكل في الواقع ، ورجال الدين الذين يقاتلهم المشير حفتر جعله ربي غصة في حلقك رجال دين منحرف ودم وتكفير أو خروج وتغرير أو ميليشيات التكبير والإستراد والتصدير ، وإذا وافق ربيع المدخلي الحق فأهلا وسهلا ، وإذا خالفه فلا يضير الحق أن يجهله عالم كبير ، وأما التسلسل الزمني الذي يجهله أو يتجاهله الكثير وعلى رأسهم سامي الساعدي الوضيع الحقير فهو : أن البرلمان ولي أم الليبيين باختيار الليبيين ، وليس لأحد أن يخالف إرادة الشعب الليبي لو كنت حقا مطلعا على الواقع
    ووصفك للجيش بأنه باغي ، لهو من باب ذر الرماد في العيون ، وهو عين مايدعوا له الميليشيات في مصراتة وطرابلس بقيادة القيادة الصورية حكومة الوفاق ومن تأمل هذا الكلام الخطير أدرك بأن الميليشيات تسعى لتقسيم ليبيا ، وأن لا تكون تحت إمرة ولي أمر واحد ، فهم يعتبرون أن كل من تولى منصبا أو منطقة وتحته مجموعة مسلحة فعليه أن يحترم المجموعة الأخرى ولا يعتدي عليها ولا يجوز أن ينضم أفرادها تحت ولي أمر واحد في شكل هرمي كسائر دول العالم ، يعني دول مصغرة في شيئ اسمه ليبيا ، وكما يقال (إذا أتتك مذمتي من ناقص … فتلك الشهادة لي بأني كامل)
    فسامي الساعدي رجل قديم في الضلال غارق في الشبهات ، فانظر أين يقف لتعرف أين الحق.

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    • لا فض فوك يا حاج…..
      قلت فكفيت و وفيت…
      أكثر الله من أمثالك…
      حفظ الله ليبيا موحدة لابنائها
      الكرام أحفاد عمر المختار….و نصر جيشها الابى و قائدة المشير خليفة حفتر….

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