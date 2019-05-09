جهاز النهر الصناعي يترنح بين الاعتداءات على المنظومة وقلة التمويل

أعلن جهاز النهر الصناعي، الأربعاء، أن عدد الاعتداءات على مكونات وحقول آبار مشروع النهر الصناعي بلغ 106 اعتداء .

وقال الجهاز في تقريره السنوي للعام 2018 الصادر اليوم، إن منظومة سهل الجفارة نالت أعلى نسبة من الاعتداءات المسجلة والمقدرة بـ 40%، تليها منظومة غدامس زوارة، فالزاوية بنسبة 34%، في حين سُجلت أقل نسبة اعتداء بمنظومة وصلة القرضابية السدادة بسبة بلغت 11%.

وأوضح جهاز النهر الصناعي أن الصراع الدائر في البلاد انعكس سلبا على الأداء الفني وعدم استقرار إنتاج المياه في حقول آبار النهر الصناعي، إضافة إلى تأثيره على أوضاع التغذية لمكونات المشروع وسبّب في عجز غير مسبوق في التدفق المائي لتلبية الاحتياجات المائية، ناهيك عن الانخفاض الكبير في الإيرادات على موارد المشروع المالية.

وأشار التقرير إلى أن إدارة مشروع النهر الصناعي تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل رغم وجود القانون 10 وتعديلاته الذي ينص على توفير المبالغ المالية المستحقة لتمويل المشاريع التنموية للجهاز.

ولفت التقرير، إلى أن إجمالي كمية المياه المنتجة من جميع منظومات المشروع خلال العام 2018 بلغت أكثر من 632 مليون متر مكعب، وبلغت كمية المياه المستهلكة قرابة 379 مليون متر مكعب، ويقدر الهدر بحوالي 358 متر مكعب.

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