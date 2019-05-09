الخرطوش: تصدينا لهجوم قوات الوفاق قرب مطار طرابلس الدولي

أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة المنذر الخرطوش أن قوات الجيش الوطني تمكنت من صد هجوم للقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأشار “الخرطوش” في تصريحات صحفية لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية أن هذا الهجوم استهدف محور طرابلس الدولي، وهو ما قاد إلى أسر عنصر من القوات المهاجمة والحصول على العديد من الآليات والأسلحة.

وأضاف أن القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كانت تنوي من خلال هجومها الذي أتى على محوري طويشة وكوبري المطار الوصول إلى مطار طرابلس الدولي؛ لكونه منطقة استراتيجية تربط بين جزيرة قصر بن غشير وكوبري المطار وكوبري السواني وكوبري الزهراء.

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