السراج يلتقي تيريزا ماي ووزير الخارجية البريطاني في لندن ؟

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية جيريمي هانت في لندن الخميس.

وقال الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن «رئيسة الحكومة انضمت إلى اجتماع بين وزير الخارجية ورئيس الحكومة الليبية في داونينغ ستريت». ولم تعلن بعد أي تفاصيل أخرى بشأن موضوع النقاش.

وتشهد ضواحي العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل الجاري، اشتباكات بين القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق، أسفرت عن 443 قتيلًا و2110 من الجرحى، وفق آخر حصيلة أعلنتها منظمة الصحة العالمية، على لسان الناطق باسمها طارق ياساريفيتش.

وتسعى بريطانيا لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف لإطلاق النار في ليبيا، لكن جهودها باءت بالفشل وسط انقسامات في الهيئة الدولية.

وفشل مجلس الأمن، في 18 إبريل الماضي، وللمرة الرابعة، في الاتفاق على إصدار قرار أو بيان بشأن ليبيا لاستمرار الانقسام بين أعضائه.

واقترحت فرنسا إجراء «تقييم لسلوك المجموعات المسلحة في ليبيا بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة». فيما أبدى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «استعداده للقيام بهذا العمل من جهته، على أن يتم القيام به في شكل أكثر شمولا».

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددًا الأربعاء «دعم» فرنسا لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج التي تتهم باريس بدعم القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ودعا إلى وقف «غير مشروط» لإطلاق النار، بحسب «فرانس برس».

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