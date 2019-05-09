التكبالي: على السراج أن يدرك أن دوره انتهى.. وتفصلنا أيام على دخول القوات المسلحة إلى طرابلس

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي على أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد إنتهى دوره لأنه تم وضعه بالمشهد لمرحلة ما وعليه أن يدرك ذلك الأمر.

التكبالي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن تصرفات السراج تدل على وجود ضغوطات تمارس عليه من كل جانب علاوة على إبتزازه للتوقيع على الملايين من الدولارات ومنحها للمليشيات.

وأضاف :”قد رأينا كيف يقوم أعوانه بدفع المال في المظاهرات وكيف يدفعون لهؤلاء الذين يمسكون السلاح ويضاعفون لهم الأجر لأن الشباب قد ملوا من هذه الحرب القذرة التي يرونها خاسرة ولم يدخلوا في حرب سابقة كمثل هذه الحرب الآن هم يواجهون جيشاً ظانين أنه سيكون سهلاً كما كانت المليشيات بين بعضها تتناوش لمدة 4-5 إيام ومن ثم يذهب كلاً في سبيله، هذه حرب حقيقية وسندخل لطرابلس وسيرى السراج أن ما كان يفعله سيعود عليه بالخسران”.

وشدد على أنه بخروج الجيش لطرابلس انتهت كل الإتفاقات والمؤتمر الجامع الذي كانت تدعو له البعثة الأممية، مشيراً إلى انه عقب تصريحات سلامه التي حاد فيها عن الطريق وقال إن الجيش مخطئ فلا يمكن الجلوس معه مطلقاً بعد توضيح موقفه من الجيش.

كما إستطرد حديثه قائلاً:” السراج خرج وقال أنا لم أوقع ولم أوافق على شيء في اتفاق ابو ظبي إذاً هذا المؤتمر انتهى الآن والحل الوحيد كامن في الجيش الذي يطوق طرابلس من كل جهة وهي مسألة أيام وندخل لطرابلس وتنتهي حكومة الشقاق التي تميزت بالغباء السياسي وعدم معرفتها ما يجري بالعالم وهذا الغباء السياسي الذي يعيشه السراج وزبانية سيقودهم للهلاك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية