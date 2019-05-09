السيسي يلتقي القائد العام ويجدد دعم مصر للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب

القاهرة-العنوان

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، دعم بلاده جهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة في ليبيا.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة في مصر، السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي اطلع من القائد العام على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكداً دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وتخوض القوات المسلحة منذ أبريل الماضي عملية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة.

كما “أكد السيسي على دعمه دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية