الشرطة النسائية تعزز الأمن في بنغازي

أطلقت مديرية أمن بنغازي، الخميس، حملة أمنية مرورية شاملة لتعقب مُخالفي قوانين المرور بمشاركة الدفعة الجديدة من منتسبات الشرطة النسائية.

وقالت المديرية بصفحتها في “فيسوك”، إن منتسبات الشرطة النسائية انتشرن عند المفترقات لتنفيذ الحملة المرورية، مشيدة بكفاءتها وقدرتها على تأدية الواجب على أكمل وجه.

وأضافت المديرية أن الشرطة النسائية تشارك في الترتيبات الأمنية بـالمناسبات الكبرى إلى جانب الرجل، وفي معظم المهام المنوطة بأعضاء الأمن، مؤكدة أن مهام الشرطة النسائية باتت اليوم أكبر وأشمل مما كان عليه سابقاً.

وأشارت المديرية إلى أن الشرطة النسائية بعد أن تشبعت بالتدريب والقدرة أصبحت تشارك في كل قسم من أقسام المؤسسة الأمنية التي تتطلب خدمات شُرطية للعنصر النسائي.

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