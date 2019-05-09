إدارة مطار بنينا تجدد مطالبتها لكافة العاملين بضرورة توفير متطلبات الأمن والسلامة

أخبار ليبيا 24 – خاص

جدد مدير إدارة الشؤون الإدارية بمطار بنينا الدولي أسامة منصور مطالبته لشركات الطيران وشركات المناولة وشركة البريقة وهيئة السلامة الوطنية والعاملين بالمطار بضرورة توفير متطلبات الأمن والسلامة لكافة العاملين بالمطار.

وحدد منصور – خلال مخاطبته الشركات – متطلبات السلامة بــ ” واقي الأذن، والملابس، والمستلزمات الخاصة بالعمل” بما يضمن سلامة العاملين بالمطار .

جاء ذلك بعد زيارة توعية قام بها فريق أطباء بوحدة السمعيات وزراعة القوقعة لمطار بنينا وتم خلالها فحص عينات عشوائية من العاملين بالمطار تبين أن نسبة 41 % منهم يعانون من ضعف في الترددات العالية، و26 % يعانون من ضعف سمع متوسط وشديد وذلك ناتج عن عدم تطبيق وإتباع معايير ومتطلبات الأمن والسلامة التي طالما نادت بها إدارة المطار وعممت بشكل رسمي ولمرات عديدة دون جدوى على كل الجهات .

الجدير بالذكر أن المطارات في ليبيا تعاني من عدم الانضباط وتداخل الاختصاصات وفوضي وسجلت الكثير من الخروقات وتأخير في الرحلات بشكل لافت للنظر وإلغاء الرحلات دون احترام للمواطن ومعانته، أو احترامه ورفع أسعار التذاكر وانقسام إدارات شركات الطيران بين شرق وغرب ليبيا ولانخفاض متطلبات الأمان فرضت بعض الدول وكذلك الاتحاد الأوربي عقوبات على الطيران الليبي ومنعة من استخدام أجوائها حتى في العبور وكذلك منعت من الهبوط في بعض العواصم .

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