اخبار ليبيا الان

باشاغا يرفض العودة إلى الحوار بخارطة الطريق المقترحة قبل 4 أبريل

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إن وقف إطلاق النار لن يكون ما لم تنسحب قوات حفتر إلى مواقعها، منبها رفضهم الذهاب بنفس خارطة الطريق المقترحة للحوار قبل 4 أبريل الماضي، بسبب تغير الظروف.

وأوضح باشاغا، اليوم الخميس في مقابلة مع «راديو فرنسا الدولي» أن موقف الجانب الفرنسي كان إيجابيًا خلال زيارتهم لباريس، حيث مكنتهم من شرح وجهة نظر المجلس الرئاسي حول الحقائق والوقائع التي يتجاهلها الفرنسيون.

 

وفي رده على سؤال حول ما يمكن أن تفعله فرنسا لوقف هذه الحرب قال باشاغا إن ما يهمهم أولاً هو إنهاء الانقسامات في المواقف الأوروبية، وأن تتبنى أوروبا نفس الموقف بشأن ليبيا، قائلاً إنّ هذا هو السبب في قيام رئيس المجلس الرئاسي بهذه الجولة الأوروبية، لكشف وجهة نظرهم وتشجيع هذه البلدان على توحيد مواقفها بشأن التصعيد العسكري.

لكن ما يتعلق بوقف إطلاق النار، لا يعتقد وزير الداخلية أن يتحقق ذلك حتى يتم انسحاب قوات المشير خليفة حفتر والعودة إلى مواقعها قبل 4 أبريل.

 

وبخصوص العودة إلى طاولة الحوار وبعث العملية السياسية،لفت باشاغا إلى حاجتهم إلى الحوار لكن «لن نذهب بنفس خارطة الطريق المقترحة قبل 4 أبريل الماضي فالظروف تغيرت كثيرا»، حسب قوله.

حذر باشاغا فرنسا والمجتمع الدولي من مغبة غياب الاستقرار في ليبيا على المنطقة بأسرها؛ مبديًا استعداده للتعاون مع جميع البلدان وفتح ذراعيها بشرط أن يتم التعامل مع الحكومة الشرعية.

وقام رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بجولة أوروبية شملت إيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا بهدف الحصول على توضيحات صريحة بشأن موقفهم من الصراع العسكري في طرابلس.

وفي باريس ألمح السراج إلى لعبة فرنسية مزدوجة تجاه الصراع في ليبيا، وهو الأمر الذي نفاه قصر الإليزيه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • وزير الداخلية للميليشيات يصر على زج الشباب بمساعدة بعض المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي متبنيا مذهب الخوارج داعيا إليه واصفا غيره بالتحريض والحث على العنف والكراهية ، معتبرا أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها بحسب الإتفاق السياسي متناسيا أن الإتفاق السياسي فيه بنودا تنفي ما يحلم به هذا الوزير والتي منها بند فك وحل الميليشيات المسلحة ، وشرط منح ثقة البرلمان لحكومة الوفاق واعتبار أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا طيلة الفترة الإنتقالية هو مجلس النواب .
    عندما تكون الإنقسامات سيئة وخطيرة على المصالح الشخصية لباشاغا ومن معه من الرمم عندها فقط يسعى باشاغا لتوحيد ذلك الإنقسام ، إذ أن باشاغا يحاول جهده إنهاء الإنقسامات في المواقف الأوروبية لبقاء الإنقسامات في ليبيا ، وذلك لتبقى الرقعة الضيقة المتبقية من البلاد عامرة له ولمن معه من الرفاق والميليشيات ولو كان هذا على حساب مصلحة توحيد الليبيين في بلدهم تحت راية واحدة وجيش واحد وولي أمر واحد كسائر دول العالم.
    إن باشاغا ومن معه من البواسين يرون أن حفتر طاغ ومجرم ومفسد ،وعليه أن يرجع لحدود الرابع من أبريل ، فهل ياترى قسمت البلاد ؟وهل إذا فعل حفتر هذا كان له مبرءا من كل تلك التهم ؟ أم أن أهل الجنوب والشرق سيئون لدرجة أن باشاغا ومن معه يتركهم تحت ظلم مجرم على حد وصفه ؟ أم أنهم حكومة ضعيفة عاجزة عن حماية كامل التراب الليبي ومع ذلك يصرون على تمسكهم بمناصبهم طمعا في المكاسب الشخصية والمصالح المحدودة والبزنس ويأنفون الإعتراف بذلك ؟
    كثيرا ما يتبجح باشاغا بحكومته بقوله(حكومة شرعية) ( حكومة معترف بها دوليا) (حكومة جاءت بحسب الإتفاق السياسي) فهل يرى باشاغا أن البرلمان الذي اختاره الشعب الليبي من خلال الإنتخابات النزيهة بحد وصف بعثة الأمم المتحدة بنفسها هل يراه سلطة تشريعية ألم يؤكد عليه الإتفاق السياسي؟ وما تعليق باشاغا ومن معه على شرط منح ثقة البرلمان وبحسب الإتفاق السياسي أيضا والتي لم يمنحها البرلمان لحكومته إلى هذه الساعة! وماذا عن عامل الزمن المذكور في الإتفاق السياسي والذي حده بسنة واحدة وقابل للتجديد لسنة أخرى فقط؟ وأين بند تفكيك الميليشيات المسلحة الملزم بحسب الإتفاق السياسي؟ هل تم اتفاق سياسي آخر يخفيه باشاغا لم يطلع عليه الليبيون؟

    رد