أعلنت منظمة التضامن لحقوق الإنسان حصيلة ما رصدته من جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال الربع الأول من عام 2019.

وكشفت المنظمة في تقرير نشرته، وخصت بوابة افريقيا بنسخة منه، أنها رصدت خلال الربع الأوللعام 2019، عدد 152 ضحية من ضحايا حوادث العنف التي وقعت في المدن المختلفة في ليبيا، الغالبية العظمى منهم كانوا مدنيين، 131 ضحية (%86).

وبلغت نسبة ضحايا حوادث الخطف 47% من إجمالي الحالات، تلتها حالات الاغتيال والقتل 35%، فيما بلغت نسبة ضحايا الاعتقال 15%.

وبينت المنظمة أن شهر يناير كان الأكثر عنفاً على الضحايا بعدد 77 ضحية 51% من إجمالي ضحايا الربع الأول من عام 2019.

وتركز الضحايا في ست مدن حازت ما نسبته 78% من إجمالي الضحايا، فيما توزع البقية على 17 مدينة ومنطقة، وتصدرت مدينة سبها القائمة بعدد 36 ضحية، ثلثيهم كانوا ضحايا جرائم خطف، تليها مدينة بنغازي بعدد 22 ضحية، ثلثيهم كانوا ضحايا جرائم اغتيال وقتل، وتلتها مدينتا تازربو والزاوية بعدد 16 ضحية بكل منهما.

وبين التقرير أن 16% من الضحايا (25 ضحية) أصبحوا مغيبين، لينضموا إلى قائمة المئات من ضحايا الاختفاء القسري المغيبين في السنوات الماضية، فيما لقي 31% من الضحايا (47 ضحية) مصارعهم.