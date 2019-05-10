تحرير فتاة مخطوفة بتاجوراء شرق طرابلس

أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للدعم المركزي فرع تاجوراء شرق طرابلس عن من تحرير فتاة من خاطفين في إحدى البوابات الأمنية التابعة للفرع.

وقالت الإدارة العامة للدعم المركزي إن عناصرها ليل الخميس أوقفت «مركبة آلية نوع هونداي أفانتي اللون أبيض تَحمل لوحة رقم (103942-3-ليبيا) باحد البوابات الأمنية، وعند إستيقافها سمع صوت فتاة في المركبة تستنجد فقام الخاطفين بالرماية بالرصاص في محاولة لاسكات الفتاة بالقوة والهرب من البوابة وعلى الفوْر تعامل معهم عناصر الفرع، وتم القبض عليهم، وتحرير الفتاة المَخطوفة وإبلاغ رئيس الفرع، وغرفة العمليات والسيطرة».

ولفتت إلى أن «ضبط الجُناة وُجد معهم مسروقات وإعترفوا بأنهم سرقوها من إحدى المنازل القريبة من الإشتباكات، وتم تسليم الفتاة لولي أمرها وإحالة المطلوبين لجهات الإختصاص».

وأكدت وزارة الداخلية بأنها لن «تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون والذين يمتهنون الخطف والابتزاز والحرابه والسرقات، وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بامن وإستقرار البلاد والمواطنين».