“لجنة الشئون الخارجية” تطالب المجتمع الدولي برفع الشرعية عن حكومة الوفاق

دعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، المجتمع الدولي إلى رفع الشرعية الدولية عن حكومة الوفاق الوطني، التي تبين حجم جرائمها ضد الشعب الليبي، التي وصلت بالاستعانة بطيارين أجانب لقتل أبناء الشعب الليبي بوسائط الطيران والقصف الجوي.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإدانة جريمة الاستعانة بطيار أجنبي، واعتبار ذلك جريمة حرب ضد المدنيين الليبيين.

