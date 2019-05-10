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باشاغا: لا وقف لإطلاق النار من دون تراجع الوطني   

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا تقديم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق شرحا وافيا للجانب الفرنسي بشأن معطيات وحقائق غائبة عنه وهو ما قاد لتفهمه الأمر.

وأشار باشاغا خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة “مونتي كارلو” الفرنسية إلى تفهم الحكومة الفرنسية للأوضاع الجارية الآن في ليبيا، وهو ما يمثل موقفا إيجابيا منها، مؤكدا أن العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني قرب العاصمة طرابلس كانت صادمة ومفاجئة وغير مبررة على الإطلاق.

وأضاف أن صمت بعض الدول عن هذه العملية ولّد شعورا لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مفاده أنها أعطت الضوء الأخضر لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لإطلاق العملية العسكرية قرب العاصمة طرابلس، أو أن هذا ما فهمه المشير حفتر، وهو ما خلق حالة من عدم الرضا لدى الرئاسي الذي طالب على إثر ذلك الدول المعترفة بشرعيته بتحديد موقفها من العملية.

وشدد باشاغا على رغبة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في إنهاء الخلاف بين الأوروبيين بشأن الموقف من الأزمة الليبية، الذي يجب أن يكون موحدا؛ لأن بقاءه على الحال الذي هو عليه الآن يسبب إرباكا سياسيا، مبينا أن هذا هو السبب الذي قاد إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بجولة أوروبية لشرح وجهة نظره، وحث دول أوروبا على توحيد موقفها من العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الوطني قرب العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا إن أي حديث عن وقف لإطلاق النار لا محل له دون تراجع قوات الجيش الوطني إلى مواقعها قبل الـ4 من أبريل الماضي، مبينا أن المسار السياسي اختلف الآن عما كان عليه قبل انطلاق العملية العسكرية للجيش الوطني قرب العاصمة طرابلس رغم الحاجة إلى الحوار أكثر من أي وقت مضى.

وبين باشاغا أن معظم القوات التي تقاتل إلى جانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق هي مساندة وقاتلت تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة سرت بالتنسيق والتعاون مع التحالف الدولي الذي ضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أيضا التي ساهمت في هذا التحالف، مؤكدا قيام الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة داخلية الوفاق باعتقال العناصر الإرهابية التي تسلل بعضها لصفوف قوات الرئاسي أو قوات الجيش الوطني.

وكشف باشاغا عن قرب إصدار تقرير مفصل بأسماء من يقاتلون في صفوف قوات الجيش الوطني من المطلوبين دوليا، مشيرا إلى أن الحرب الجارية قرب العاصمة طرابلس تم فرضها فرضا، وهي تُمثل حرب دفاع ستنتقل قريبا إلى طور الانتصار على قوات الجيش الوطني خلال الأسبوعين المقبلين على حد تأكيده.

وتطرق باشاغا إلى إمكانية نقل الحرب الدائرة الآن قرب العاصمة طرابلس إلى جبهات أخرى لا سيما في ظل احتمالية أن “تثور” من وصفها بالمناطق التي يسيطر عليها قائد الجيش الوطين المشير خليفة حفتر من الناحية الاسمية فقط، معربا عن ثقته في تمكن القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق من الانتصار في الحرب، ودعوة كافة الأطراف للتهدئة وعدم الانجرار إلى أي حرب أخرى.

وتحدث باشاغا عن اهمتمام الأسرة الدولية بالاستقرار الأمني والسياسي لليبيا لاسيما دول حوض البيض الأبيض المتوسط؛ لأن أي خلل في أوضاع البلاد سيقود إلى تعكير صفو أمن واستقرار الجميع، مؤكدا أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مستعد للتعاون مع أي دولة شريطة تسخير كافة إمكانياتها لحكومة الوفاق “الشرعية” وليس لأي حكومة أخرى موازية، على حد تعبيره.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • باشاغا مجلسك الرئاسي فشل في القيام بواجباته تجاه الليبيين بعد توليه المسئولية منذ أكثر من 3 سنوات، وفاقمت سياسات الرئاسي الأوضاع في البلاد وعززت الانقسام السياسي بين كافة الأطراف الليبية.
    المجلس الرئاسي الليبي يستخدم المرتزقة الأجانب لعرقلة عملية تحرير الجيش الوطني لطرابلس من الميليشيات التي يتخذها باشاغا والسراج وشلتهم جيشا لحكومتهم فضلا عن منح المرتزقة الأجانب امتيازات مالية باهضة رغم معاناة المواطنين الليبيين في العاصمة طرابلس.
    المجلس الرئاسي ، يجوب البلدان ليلعق نكهات أخرى من الأحذية الغربية علها ترضى عنه وتسانده ليبقى مجلسنا الحكومي الوفاقي في سياسته الحكيمة التي ضاق الليبيون منها درعا ، ألا يكفي يا باشاغا ما لعقته أنت والبواسين من أحذية الميليشيات التي تشد ظهرك الآن؟
    رئيس حكومة الوفاق فائز السراج خصص ملياري ونصف دينار ليبي لدعم المليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس، وذلك لعرقلة عملية الجيش الوطني لتحرير البلاد من قبضة الإرهابيين والمسلحين المتمركزين في العاصمة الليبية.
    وخصصت حكومة الوفاق مبلغا وقدره مائة مليون دولار تحفيزا لانشقاق البرلمانيين عن البرلمان وخسرالليبيون كل هذه المبالغ التي يعتبرها باشاغا والسراج وبقية العصابة ثمنا بخسا في سبيل الحفاظ على مناصبهم السياسية والقيادية ، ويعانى أبناء الشعب الليبي أمام المصارف في طرابلس لعدم توافر السيولة المالية الكافية، ما دفع نساء طرابلس للاحتجاج في ساحة الشهداء منذ أيام بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للمجلس الرئاسي الليبي، وتمويلها للمليشيات المسلحة في البلاد والمنشقين وتهميش أبناء الشعب الليبي الذي يعانون من أوضاع صعبة.
    ويمارس باشاغا والسراج تضليلا إعلاميا ممنهجا حول موقف الدول الأوروبية من فائز السراج وحكومته التي لم تحظى بشرعية مجلس النواب الليبي، ويعكف المجلس الرئاسي دوما على نقل تفاصيل مغايرة لما يجرى في اجتماعات السراج مع القادة الأوربيين، وذلك في محاولة لإضفاء الشرعية على حكومة الوفاق الوطني التي تتخبط منذ تشكيلها
    ونشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بيانات مضللة خلال السنوات الماضية حول تفاصيل لقاء السراج مع قادة الدول الأوروبية، وكان آخرها لقاء السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى والتي ورد في بيان الحكومة الإيطالية نقاط مخالفة لما ورد في بيان المجلس الرئاسي، فضلا عن نشر مكتب السراج الإعلامي لإشادة ميركل بعمل حكومة الوفاق وفائز السراج خلال لقاء جرى بينهم فبراير الماضي، وهو ما ثبت عدم صحته عقب إدلاء ميركل بتفاصيل لقائها مع فائز السراج.
    وزير الداخلية للميليشيات يصر على زج الشباب بمساعدة بعض المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي متبنيا مذهب الخوارج داعيا إليه واصفا غيره بالتحريض والحث على العنف والكراهية ، معتبرا أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية الوحيدة المعترف بها بحسب الإتفاق السياسي متناسيا أن الإتفاق السياسي فيه بنودا تنفي ما يحلم به هذا الوزير والتي منها بند فك وحل الميليشيات المسلحة ، وشرط منح ثقة البرلمان لحكومة الوفاق واعتبار أن السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا طيلة الفترة الإنتقالية هو مجلس النواب .
    عندما تكون الإنقسامات سيئة وخطيرة على المصالح الشخصية لباشاغا ومن معه من الرمم عندها فقط يسعى باشاغا لتوحيد ذلك الإنقسام ، إذ أن باشاغا يحاول جهده إنهاء الإنقسامات في المواقف الأوروبية لبقاء الإنقسامات في ليبيا ، وذلك لتبقى الرقعة الضيقة المتبقية من البلاد عامرة له ولمن معه من الرفاق والميليشيات ولو كان هذا على حساب مصلحة توحيد الليبيين في بلدهم تحت راية واحدة وجيش واحد وولي أمر واحد كسائر دول العالم.
    إن باشاغا ومن معه من البواسين يرون أن حفتر طاغ ومجرم ومفسد ،وعليه أن يرجع لحدود الرابع من أبريل ، فهل ياترى قسمت البلاد ؟وهل إذا فعل حفتر هذا كان له مبرءا من كل تلك التهم ؟ أم أن أهل الجنوب والشرق سيئون لدرجة أن باشاغا ومن معه يتركهم تحت ظلم مجرم على حد وصفه ؟ أم أنهم حكومة ضعيفة عاجزة عن حماية كامل التراب الليبي ومع ذلك يصرون على تمسكهم بمناصبهم طمعا في المكاسب الشخصية والمصالح المحدودة والبزنس ويأنفون الإعتراف بذلك ؟
    كثيرا ما يتبجح باشاغا بحكومته بقوله(حكومة شرعية) ( حكومة معترف بها دوليا) (حكومة جاءت بحسب الإتفاق السياسي) فهل يرى باشاغا أن البرلمان الذي اختاره الشعب الليبي من خلال الإنتخابات النزيهة بحد وصف بعثة الأمم المتحدة بنفسها هل يراه سلطة تشريعية ألم يؤكد عليه الإتفاق السياسي؟ وما تعليق باشاغا ومن معه على شرط منح ثقة البرلمان وبحسب الإتفاق السياسي أيضا والتي لم يمنحها البرلمان لحكومته إلى هذه الساعة! وماذا عن عامل الزمن المذكور في الإتفاق السياسي والذي حده بسنة واحدة وقابل للتجديد لسنة أخرى فقط؟ وأين بند تفكيك الميليشيات المسلحة الملزم بحسب الإتفاق السياسي؟ هل تم اتفاق سياسي آخر يخفيه باشاغا لم يطلع عليه الليبيون؟

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