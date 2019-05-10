مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسةً مغلقة يُناقش خلالها الأزمة الإنسانيّة في ليبيا.

وأوضحت مصادر إعلامية أن بريطانيا طلبت عقد الاجتماع الجمعة حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على تبعات اشتباكات طرابلس حيث ينقسم مجلس الأمن حيال التعامل مع الأزمة الليبيّة، ما أجبر بريطانيا على تعليق تقديم مشروع قرار يطلب وقف إطلاق النار.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا دعت مجلس الأمن الدولي وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على ضمان توصيل رسالة متسقة لا لبس فيها لجميع الفصائل المتحاربة في ليبيا، مفادها بأنه يجب احترام قواعد القانون الإنساني الدولي احتراما كاملا، وبأن مرتكبي الفظائع سيحاكمون بشكل فردي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

