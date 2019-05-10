بالفيديو..مقولة سيذكرها التاريخ لزياد دغيم حول حرب طرابلس

وصف عضو مجلس النواب زياد دغيم ،الحرب الدائرة للسيطرة على العاصمة طرابلس هي حرب مقدّسة وعلى “شباب برقة” أن يخوض هذه الحرب إلى الأخير و حمل البندقية و مساندة المشير خليفة حفتر.

و أضاف زياد دغيم وهو من النواب المساندين سابقا لحكومة الوفاق ،أن “ما يحصل لنا في برقة من طرابلس أسوء مما يحصل للفلسطينيين من إسرائيل”..مؤكدا أن الحرب الدائرة الآن هي حرب إقليم يريد أن يسترجع حقوقه و حفتر لم يدفع بشباب برقة إلى هذه الحرب..”إنها حرب مقدسة”.

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