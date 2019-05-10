وزارة الخارجية المؤقتة تنظم “الصالون السياسي الليبي : رُؤى وحلول”

بنغازي 10 مايو 2019 (وال)- تعتزم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة، تنظيم حزمة من الندوات الثقافية الحوارية يوم غد السبت ببلدية بنغازي.

هذا وتنظم الوزارة الندوات بالتعاون مع الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، والجامعة الدولية للعلوم الطبية، تحت عنوان “الصالون السياسي الليبي : رُؤى وحلول” .

وأبرز ملفات التي تتناولها الندوات التي ستقام مساء يوم غد السبت، بقاعة الجامعة الدولية للعلوم الطبية على تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

2. أثر التضليل الإعلامي في إطالة أمد الأزمة السياسية في ليبيا.

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