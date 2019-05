“الجيش الليبي” : هذا أول قرار لنا بعد انتهاء معركة طرابلس

المتوسط:

أكد العميد خالد محجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي التابع للمشير خليفة حفتر ، أنه” بعد انتهاء المعركة العسكرية لدينا معركة أمنية أخرى تتعلق باجتثاث الإرهاب، وأي ليبي لم يرتكب الجرائم ولم يحرض ضد القوات المسلحة يتمتع بكل حقوقه، ومن يحرض ضد قوات الجيش ويثبت جرمه يتعرض للمسائلة القانونية”.

وأضاف المحجوب ، في تصريحات صحفية له ، أن “عملية طرابلس تنتهي في أي وقت، خاصة أنه لا أحد يملك سقف الوقت، ونرى أنها باتت قريبة، خاصة أن الأمر لا يتعلق بالمساحات الجغرافية، وإنما بالقضاء على قدرات تلك الجماعات”.

وأكمل المحجوب، أنه ” لن يكون هناك أية أزمات في طرابلس، خاصة أن الحاضنة الشعبية مع الجيش”.

