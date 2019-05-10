مجلس الأمن يفشل مجدداً في إصدار قرار حول ليبيا

فشل مجلس الأمن مجدداً في إصدار قرار حول ليبيا استعاض عنه ببيان صحافي يدعو لوقف إطلاق النار بالهدنة والعودة للمسار التفاوضي. وقال ديان تريانسياه دجاني مندوب إندونيسيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الحالي إن المجلس دعا يوم الجمعة كل أطراف الصراع في ليبيا للالتزام بوقف لإطلاق النار والعودة إلى وساطة تقودها المنظمة الدولية.

وكانت حكومة الوفاق قد نددت يوم الجمعة بخصمها حفتر ووصفته بأنه “ديكتاتور عسكري له مطامح” وحثت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وقف الدعم الأجنبي لهجومه المستمر منذ شهر على العاصمة طرابلس. وقال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق إن داعمي حفتر من حلفاء الولايات المتحدة يحولون ليبيا إلى ساحة حرب بالوكالة ويخاطرون بحرب لها تداعيات عالمية وبموجة جديدة من الهجرة الجماعية إلى أوروبا.

وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسةً مغلقة ناقش خلالها الأزمة الإنسانيّة في ليبيا. وقال دبلوماسيّون اشترطوا عدم كشف هوّياتهم إنّ بريطانيا طلبت عقد الاجتماع الجمعة حتى يتسنّى لمسؤول إغاثة أممي إطلاع المجلس على الهجوم الذي تسبّب في نزوح 55 ألف شخص وخلّف أكثر من 430 قتيلاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية