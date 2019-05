“صنع الله” : بجب وقف إطلاق النار في طرابلس لكي تنفذ “الوطنية للنفط” خططها

المتوسط:

افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس أول مقر دولي لها في مدينة هيوستن، وهو مكتب تم تكليفه بالإشراف على حملة شراء بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، وذلك للنهوض بقطاع النفط والغاز الليبي وتطويره ورفع القدرة الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023، وفقا لبيان المؤسسة.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، ” إنّ هذا هو المكتب الدولي الأول للمؤسسة الوطنية للنفط، وسوف يمثل علامة فارقة في مسيرتنا كمؤسسة مسؤولة عن أكبر احتياطات النفط المؤكدة في أفريقيا. كما أن وجودنا في هيوستن يعكس الدور الهام الذي يمكن للشركات والخبرات الأمريكية أن تلعبه في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا”.

كما شدّد صنع الله على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كلّي كي يتسنّى للمؤسسة تطبيق استراتيجيتها وتنفيذ خططها، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى بذل كل ما في وسعهما لوضع حدّ للأعمال العدائية القائمة داخل طرابلس وفي المناطق المجاورة لها.

