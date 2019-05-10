الصحة العالمية: ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاعا جديدا بعدد ضحايا الاشتباكات التي اندلعت في تخوم العاصمة طرابلس والتي اندلعت في 4 أبريل الماضي.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها أنَّ عدد قتلى المواجهات المسلحة الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس، أدت حتى الآن إلى مقتل 454 شخص وإصابة 2154 شخصًا، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت عربتهم في هذا الأسبوع.

وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد الرحمن غندور، أنه حتى الآن نزح أكثر من 60.000 شخص جراء الاشتباكات مطالبا بالحصول على 5.5 مليون دولار لمساعدة المحتاجين في ليبيا.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة.

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