مؤسسة النفط: نستهدف رفع القدرة الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل بحلول 2023

افتتحت المؤسسة الوطنية للنفط أول مقر دولي لها في مدينة هيوستن، وهو مكتب تم تكليفه بالإشراف على حملة شراء بقيمة 60 مليار دولار أمريكي، وذلك للنهوض بقطاع النفط والغاز الليبي وتطويره ورفع القدرة الإنتاجية إلى 2.1 مليون برميل من النفط يوميا بحلول عام 2023.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، قال خلال مراسم الافتتاح ” إنّ هذا هو المكتب الدولي الأول للمؤسسة الوطنية للنفط، وسوف يمثل علامة فارقة في مسيرتنا كمؤسسة مسؤولة عن أكبر احتياطات النفط المؤكدة في أفريقيا. كما أن وجودنا في هيوستن يعكس الدور الهام الذي يمكن للشركات والخبرات الأمريكية أن تلعبه في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا”.

وأضاف “ستكون هيوستن مركزا رئيسيا للهندسة وعمليات الشراء بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط، تخوّل لها الاستفادة من أفضل الخبرات والتكنولوجيات المتوفرة في السوق العالمية نحن نهدف إلى توسيع امكانياتنا والاعتماد على احدث الأبحاث وما توصل إليه العلم من تطور لجعل هيوستن نقطة مركزية لتطوير قطاع النفط الليبي كما سيمثل هذا المكتب بوابة لفرص جديدة في ليبيا بالنسبة لشركائنا في الولايات المتحدة، إذ أننا نسعى إلى المحافظة على هذا القطاع وتطويره كجزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية الليبية”.

وشدّد صنع الله على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كلّي كي يتسنّى للمؤسسة تطبيق استراتيجيتها وتنفيذ خططها، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى بذل كل ما في وسعهما لوضع حدّ للأعمال العدائية القائمة داخل طرابلس وفي المناطق المجاورة لها.

وتجدر الإشارة إلى أنّه قد تم تعيين محمد عبدو دنبارنو مديرا عاما لمكتب المؤسسة الوطنية للنفط في هيوستن، الواقع في ‘بي بي في آي، كومباس بلازا، في منطقة أبتاون/غاليريا.

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