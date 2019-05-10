سلامة يلتقي أمين عام الناتو في بروكسيل

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن أمينه العام يانس ستولتنبرغ سيلتقي يوم الاثنين المقبل في بروكسل مبعوث الأمين العام ورئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

ونقلت وكالة “آكي” عن الحلف تأكيده أن لقاءسيتم في مقر الحلف بالعاصمة البلجيكية، وسيشارك سلامة في اجتماع لمجلس شمال الأطلسي.

وكان الناتو تدخل عسكريا في ليبيا عام 2011 بدعوى حماية المدنيين الا انه اسقط الدولة الأمر الذي أدى إلى إدخالها في دوامة من الصراعات السياسية والفراغ الأمني الذي عجزت الحكومات المتعاقبة في الدولة الليبية على إيجاد حل له.

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