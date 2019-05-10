الجيش الوطني يقطع الإمدادات عن قوات “الجويلي” عند كوبري الزهراء

قالت مصادر مطلعة أن قوات الجيش الوطني الليبي تمكنت من قطع إمدادات القوات المسلحة التي يقودها أسامة الجويلي من جهة كوبري الزهراء.

وبحسب النسور الالكترونية “المنصة الاعلامية لكتيبة الصواعق” التابعة للقوات الخاصة والصاعقة الليبية ان العناصر المسلحة في حالة تخبط وحصار في هذا المحور.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن عدد قتلى المواجهات المسلحة الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس، أدت حتى الآن إلى مقتل 454 شخص وإصابة 2154 شخصًا، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت عربتهم في هذا الأسبوع.

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