لجنة الأزمة بالحكومة المؤقتة تسلم أجهزة ومعدات طبية إلى المراكز الصحية بالمنطقة الجنوبية

سبها 10 مايو 2019 (وال) – تم تسليم عدد (19) جهاز تعقيم بخاري متطور ومختبر كيميائي أوتوماتيكي على تسعة عشر مرفقا صحيا في المنطقة الجنوبية كمرحلة أولى، من قبل لجنة الأزمة التابعة للحكومة المؤقتة وكان ذلك بالمركز الصحي الجديد بحضور جميع ممثلي المراكز المعنية.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل خضري، استلمت المرافق التابعة لإدارة الخدمات الصحية سبها عدد 3 أجهزة تعقيم وعدد 3 أجهزة مختبر كيميائي وفي المدة القادمة سيتم توفير عدد 8 إلى 9 مثل هذه الأجهزة إلى باقي المراكز الصحية في منطقة سبها للتخفيف ورفع المعاناة عن المواطن.

وأضاف خضري، قد توفرت الأجهزة من مدة سابقة إلا أن هذا التأخير في التسليم كان سببه عمل دورة تدريبية للعناصر التابعين للمراكز الطبية المستهدفة لكي يتم تدريبهم على كيفية التشغيل والعمل على هذه الأجهزة المتطورة نظراً لأنها تدخل إلى ليبيا لأول مرة.

وقال رئيس لجنة المتابعة بلجنة الأزمة التابعة للحكومة المؤقتة محمد الطيب، استهدفنا تسعة عشر مرفقا صحيا في مختلف مناطق وقرى الجنوب وجاري العمل الآن على توفير الأجهزة طبقا لعدد المرافق المستهدفة والتي تبلغ 43 مرفقا صحيا. (وال-سبها) ع ط/ ع ع

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