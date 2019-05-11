خلال جلسة تشاورية مغلقة .. مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة تشاورية مغلقة، دعا فيها “كافة أطراف” النزاع الليبي “إلى العودة سريعًا الوساطة السياسية للأمم المتحدة” و”التعهد باحترام وقف لإطلاق النار”، وذلك في إعلان قصير اعتمد لهجة معتدلة، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

وأضاف المجلس أن “خفض التصعيد” وحده يمكن أن “يساعد في نجاح وساطة” الأمم المتحدة، ولم يشر الإعلان إلى مشروع قرار بريطاني لوقف إطلاق النار معطل منذ عدة أسابيع؛ بسبب الانقسامات في مجلس الأمن.

وقال المجلس إنه “يشعر بقلق عميق إزاء عدم الاستقرار في طرابلس، وتدهور الوضع الإنساني الذي يهدد حياة المدنيين الأبرياء، ويهدد احتمالات التوصل إلى حل سياسي”.

وشدد على أن “السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحقق إلا من خلال حل سياسي”، داعيًا “جميع الأطراف بسرعة إلى العودة إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، والالتزام بوقف إطلاق النار ووقف التصعيد للمساعدة في نجاح الوساطة”، مجددًا دعمه لوساطة مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

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