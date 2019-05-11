الدرسي وهدية: تركيا داعمة للإرهاب في ليبيا

جدد عضوين في مجلس النواب انتقاداتهما للدور السلبي الذي تلعبه تركيا لدعم الجماعات المسلحة والإرهابية التي تقاتل لجانب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأشار عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي في تصريحات لصحيفة الاتحاد إلى الدعم التركي للجماعات الإرهابية في ليبيا من خلال توفير الملاذ الآمن لها وتقديم الدعم المالي والسياسي والإعلامي مؤكدا أن من بين هذه الجماعات جماعة الإخوان ممن فر عناصرها إلى تركيا فيما تقدم الأخيرة للجماعة المسلحة التابعة لهذه الجماعة في ليبيا المال والسلاح.

وأضاف أن ليبيا تمتلك أدلة قاطعة على نقل تركيا لإرهابيين ليبيين للقتال في سوريا ومن ثم إعادتهم للقتال ضد الجيش الوطني مؤكدا أن المستشفيات التركية تعج بجرحى الجماعات المسلحة فيما لم تكن تركيا الوحيدة التي ترسل السلاح بل انضمت لها إيران أيضا التي أوصلت الأسلحة إلى ميناء مدينة مصراتة التي تعد نقطة لإنطلاق العمليات العسكرية ضد الجيش الوطني على حد تعبيره.

بدوره ذهب عضو مجلس النواب زايد هدية إلى ذات ما صرح به زميله الدرسي متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم “الحكومة الهشة” في ليبيا من خلال توفير الطائرات من دون طيار لاستهداف المواطنين الليبين في ضواحي العاصمة طرابلس.

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