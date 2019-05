المتوسط:

وصلت عدد من المدرعات إلى مدينة مصراتة، وذلك للمشاركة في معركة طرابلس، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا كافة أطراف النزاع الليبي إلى العودة سريعا للوساطة السياسية للأمم المتحدة والتعهد باحترام وقف لإطلاق النار.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مجلس الأمن أن “خفض التصعيد” وحده يمكن أن “يساعد في نجاح وساطة” الامم المتحدة.

