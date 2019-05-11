ميناء بنغازي البحري يستقبل 43 سفينة بضائع خلال أبريل

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، أن الميناء شهد خلال شهر أبريل الماضي حركة ملاحية نشطة، حيث رست على أرصفة الميناء 43 سفينة محملة ببضائع مختلفة.

وأكد الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي، في بيان صادر اليوم، وصول 3592 حاوية بها كافة المواد الغذائية من أرز وطماطم وحليب ومواد غذائية متنوعة ومعدات ومواد صناعية ومستلزمات مختلفة.

وأشار إلى وصول 61.5 ألف طن من حبوب القمح إلى الميناء، مؤكدًا أن المواشي الواردة للميناء تقدر بـ4288 رأس من الأغنام و154 رأس من الأبقار قادمة من أسبانيا.

وفي يناير الماضي أظهرت أحصائية صادرة عن إدارة ميناء بنغازي البحري، أن أرصفة الميناء استقبلت 343 سفينة وناقلة منذ إعادة افتتاح الميناء في أول أكتوبر 2017 وحتى 31 ديسمبر2018.

وأكدت، أن إجمالي عدد حاويات البضائع الواردة للميناء، التي تحمل كافة البضائع المختلفة بلغت 11 ألفًا و137 حاوية، فيما بلغ إجمالي عدد السيارات الواردة للميناء 25 ألفًا و428 سيارة وشاحنة.

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