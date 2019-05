المتوسط:

بحث وزير الصحة التابع للحكومة المؤقتة، الدكتور سعد عقوب، مع المسؤولين بالوزارة كافة العراقيل التي تواجه سير عمل الوزارة وسبل توفير كافة الامكانيات لحلحلتها.

كما بحث عقوب سير عمل المستشفيات والاحتياجات والنواقص التي يلزم توفيرها.

كما تم مناقشة وضع آلية لتسييل مبلغ مالي للمستشفيات، إضافة إلى الوضع الصحي بالمنطقة الغربية تزامناً مع عمليات القوات المسلحة في تلك المناطق.

