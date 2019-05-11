تعليم الوفاق يبحث تنظيم الملاك الوظيفي

اطلع وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبدالجليل خلال لقاء جمعه بمدير إدارة الموارد البشرية آمال ﻻبه ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة مصطفى حمزة ورئيس قسم التخطيط والتدريب على الملاك الوظيفي لموظفي ديوان الوزارة الذي أعده فريق العمل بإدارة الموارد البشرية بالوزارة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن المشاركين في اللقاء ناقشوا بعض الصعوبات التي واجهت إدارة الموارد البشرية أثناء تنفيذ الملاك الوظيفي كما تم إجراء بعض التعديلات اللازمة على الملاك لإعداده بصورته النهائية للاعتماد من جهات الاختصاص .

وأشارت مدير إدارة الموارد البشرية آمال ﻻبه إلى المؤشرات الأولوية التي ظهرت خلال دراسه الملاك وضرورة العمل للاستفادة منها في تنظيم الكادر الوظيفي لديوان الوزارة كما طالب الوزير الحاضرين بضرورة الاطلاع ومراجعه الملاك الوظيفي للمراكز والمصالح التابعة للوزارة وكذلك إعداد مقترح بشان تبعية مكاتب المتابعة والتعليم الخاص والامتحانات بمرقبات التعليم بالبلديات وأيضا مكاتب الخدمات التعليمية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

