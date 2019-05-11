حفتر يصل فرنسا الأربعاء للقاء ماكرون

يزور القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر باريس، الأربعاء القادم للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما أعلن عنه بيان الرئاسة الفرنسية.

وتأتي زيارة المشير حفتر المزمعة بعد أيام من من زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باريس ولقائه بالرئيس ماكرون، حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيانها عقب اللقاء أن ماكرون أكد على دعم فرنسا لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

ومن المُنتظر أن يبحث الرئيس الفرنسي خلال لقائه مع حفتر تطوّرات طرابلس الأمنية والعسكرية.

وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية، أن ماكرون حث على وقف إطلاق النار غير المشروط في المعارك التي تدور جنوب العاصمة طرابلس.

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