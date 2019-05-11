استمرار أعمال الصيانة للحواجز المعدنية بين الطرق العامة ببلدية بنغازي

بنغازي 11 مايو 2019 (وال)- تواصل شركة الجسور للمقاولات أعمالها في صيانة الحواجز المعدنية الفاصلة بين الطرق السريعة والجسور في بلدية بنغازي.

هذا وشملت أعمال الصيانة إزالة الحواجز القديمة المتآكلة والتي تحتاج إلى صيانة، وتأتي هذه الأعمال الرصف وتنفيذ مشاريع صيانة الطرق التي تشهدها البلدية، وتتسبب عدم وجود حواجز في حدوث حوادث سيّر خطيرة عقب انحراف المركبات الآلية عن مسارها وخروجها باتجاه الطريق المعاكس، وبسبب المخالفات المرورية وعدم احترام القوانين المرور في السير عبر الطرق مما يترتب عليه حدوث حوادث سير خطيرة.

وقال المهندس المعتصم بالله إبراهيم – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن شركة الجسور باشرت أعمالها في بلدية بنغازي، وستقوم بصيانة الحواجز المعدنية في الجسور والطرق العامة.

وأشار المهندس المعتصم بالله إبراهيم إلى أن الشركة تواصل أعمالها في عدد من الطرق والجسور في المدينة، سعياً منها لانجاز الأعمال الجارية في أقل فترة زمنية. (وال- بنغازي) ع ف/ ر ت

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