اتفاقية ليبية فرنسية حول إجراء العمليات الجراحية

أبرم مركز بنغازي الطبي، اتفاقية طبية ليبية فرنسية حول المناظير الجراحية، وذلك بهدف إجراء دورات تدريبية داخلية وخارجية، وإجراء عمليات جراحية.

وحسب إدارة الإعلام بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، قال مدير عام المركز، إنه خلال زيارة سابقة للطاقم الطبي الفرنسي إلى مركز بنغازي الطبي رأى أنه مركز متطور ومتقدم، يحتاج إلى رفع كفاءة بعض الأطباء، كما أكد أن الاختصاصيين الليبيين لديهم الكفاءة والاستعداد للتطوير.

ووجه مدير المركز الشكر لرئيس الحكومة المؤقتة، ووزير الصحة، على دعمهم للانطلاق نحو برامج التدريب ورفع الكفاءة.

