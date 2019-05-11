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تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة الأوروبية لليبيين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قام سفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بالإعلان عن تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرة الأوربية “شنغن” بداية من شهر مايو الجاري.

وأضاف السفير عبر تغريدة نشرها على صفحته على تويتر أن التسهيلات تتمثل في إعادة جوازات سفر المتقدمين للحصول على التأشيرة مباشرة عند تقديم الطلب على التأشيرة بمكتب شركة VFS العالمية.

جدير بالذكر، أن VFS العالمية تعد شركة مختصة في خدمات التعهد والتكنولوجيا لصالح الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم ومن بينها إصدار التأشيرات والجوازات للحكومات التي تتعامل معها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • قلبتوها ليبيا على روسكم وسرقتوها ـ وشردتوا هلها ,,,,!!!! وتوا بتهربوا … كل واحد يفكر فالمنعة للخارج وخليتوا تراب ليبيا الطاهر يدنسوه أعداء الله ويجلبوا الخمر والنساء والممنوعات على تراب ليبيا الطاهر النظيف.

    قبل الليبيين الي نعرفهم عالشرف يسيل الدم ويضربوا بالمقرون ـ وتوا قالونا تسريحات ومكياج للشباب وعروض أزياء للصبايا …. !!!!

    لاحول ولاقوة الا بالله

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