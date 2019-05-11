لغرض قصها وإخفائها .. ضبط عصابة مختصة في سرقة السيارات ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام قسم البحث الجنائي بنغازي بإلقاء القبض على عصابة تمتهن سرقة المركبات وتقوم بقصها أجزاء وإخفاءها بعد أخد جميع محتوياتها .

وبين المكتب الإعلامي لمديرية أمن بنغازي إن قسم البحث الجنائي تلقى معلومات تفيد بوجود أشخاص يمتهنون سرقة المركبات وقصها أجزاء وإخفاءها بعد أخد جميع محتوياتها موضحة أنه تم تكليف أعضاء التحريات بالبحث والتحري وجمع المزيد من المعلومات ومراقبة القائم على هذه العملية تبين أن المدعو/ح.ح والمدعو/ع.م يتردّدان على ورشة للميكانيكا، لإصلاح مركباتهما حيث قاما بتصليح مركبة آلية نوع كيا أوبتما لون أبيض موديل 2007 وتوجد لديهما مركبة معطلة نوع جيب لبرتي لون اخضر تخص المدعو الأول.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه جرى عمل كمين للمتهمين رفقة اعضاء التحريات وتم ضبطهما وبالاستدلال منهما حول الواقعة اعترفوا بأن المركبة تم سرقتها من المواطن/إ.م.إ.ج في شهر 11 لسنة 2018 وتم بيعها لشخص يدعى/ع.م.م.أ ، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة حيث تم استحضار المركبة للقسم والتحفظ عليها لحين العرض على النيابة العامة لأخذ الأجراء اللازم.

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