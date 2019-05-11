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عمليات الكرامة – طرابلس: تعلن السيطرة على هذه المناطق بشكل كامل جنوب العاصمة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت غرفة عمليات الكرامة – طرابلس التابعة للقيادة العامة لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر، اليوم السبت، سيطرة القوات المسلحة على “كوبري الزهراء”، الطويشة والعزيزية بشكل كامل جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات طرابلس – في بيان وفقا لوكالة الانباء الليبية “وال” – إن سيطرة القوات المسلحة تمت بتزامن مع تواصل ضربات السلاح الجو الليبي “العمودي” في منطقة السواني، وتقدم الوحدات البرية بشكل متواصل ومستمرة.

وأضافت غرفة عمليات طرابلس أنه بعد سيطرة القوات المسلحة على المناطق الطويشة، العزيزية، كوبري الزهراء، سيكون الهدف القادم التقدم نحو عمق العاصمة طرابلس، والهدف قوات “غنيوة الككلي”.

وأشارت غرفة عمليات طرابلس إلى أن المجموعات المسلحة والمتطرفة تقوم حاليًا بإغلاق منطقة السواني باتجاه الثانوية، ومن اتجاه الأصفاح من شدة المعارك خلال ساعات قليلة، مع سيطرة القوات المسلحة على كوبري الزهراء “محور المطار”، ومنطقتي الطويشة والعزيزية.

وأكدت غرفة عمليات طرابلس أن الضربة القادمة ستكون أعمق وأبعد أي في “عش الدبابير”، ولا يخطر على بال المليشيات.

وتطرقت غرفة عمليات طرابلس، لدور اللواء التاسع “مشاة” في الحرب بمحور السواني، وخاصة وإن مليشيات الأمازيغ تهرب من مواجهة القوات المسلحة في محور المطار، بعد إصابة آمر محورهم إصابة بليغة وانسحابهم باتجاه مقرهم في السواني واتخاذ موضع الدفاع.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن عدد قتلى المواجهات المسلحة الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس، أدت حتى الآن إلى مقتل 454 شخص وإصابة 2154 شخصًا، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت عربتهم في هذا الأسبوع.

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المشهد

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  • قريب النصر
    الجميع بما فيهم انا تلاميذ وجنود عند الميشر فلا مكان لاحد في ليبيا السلفية الجديدة الا للمشير خليفة حفتر وابنائه يحكموا البلاد بقبضة من حديد من الاخير

    كتيبة 30 مشاة تسمع في كلام المشير
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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