عمليات الكرامة – طرابلس: تعلن السيطرة على هذه المناطق بشكل كامل جنوب العاصمة

أعلنت غرفة عمليات الكرامة – طرابلس التابعة للقيادة العامة لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر، اليوم السبت، سيطرة القوات المسلحة على “كوبري الزهراء”، الطويشة والعزيزية بشكل كامل جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت غرفة عمليات طرابلس – في بيان وفقا لوكالة الانباء الليبية “وال” – إن سيطرة القوات المسلحة تمت بتزامن مع تواصل ضربات السلاح الجو الليبي “العمودي” في منطقة السواني، وتقدم الوحدات البرية بشكل متواصل ومستمرة.

وأضافت غرفة عمليات طرابلس أنه بعد سيطرة القوات المسلحة على المناطق الطويشة، العزيزية، كوبري الزهراء، سيكون الهدف القادم التقدم نحو عمق العاصمة طرابلس، والهدف قوات “غنيوة الككلي”.

وأشارت غرفة عمليات طرابلس إلى أن المجموعات المسلحة والمتطرفة تقوم حاليًا بإغلاق منطقة السواني باتجاه الثانوية، ومن اتجاه الأصفاح من شدة المعارك خلال ساعات قليلة، مع سيطرة القوات المسلحة على كوبري الزهراء “محور المطار”، ومنطقتي الطويشة والعزيزية.

وأكدت غرفة عمليات طرابلس أن الضربة القادمة ستكون أعمق وأبعد أي في “عش الدبابير”، ولا يخطر على بال المليشيات.

وتطرقت غرفة عمليات طرابلس، لدور اللواء التاسع “مشاة” في الحرب بمحور السواني، وخاصة وإن مليشيات الأمازيغ تهرب من مواجهة القوات المسلحة في محور المطار، بعد إصابة آمر محورهم إصابة بليغة وانسحابهم باتجاه مقرهم في السواني واتخاذ موضع الدفاع.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس من سطوة المجموعات المسلحة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن عدد قتلى المواجهات المسلحة الدائرة جنوبي العاصمة طرابلس، أدت حتى الآن إلى مقتل 454 شخص وإصابة 2154 شخصًا، بينهم ثلاثة من عمال الإسعاف الذين انفجرت عربتهم في هذا الأسبوع.

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