الحويج: نسعى لإقامة دولة مدنية تبسط الأمن والاستقرار وتنهي الانقسامات

قال وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج إن الحكومة لا تريد حكم البلاد بالقوة ولا تخطط لذلك؛ مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة تريد إنهاء الأزمة والحرب والانقسامات في البلاد بشكل كامل.

الحويج أكد في تصريحات لوكالة “أسوشيتد بريس أن الحكومة المؤقتة تطمح إلى إعادة الدولة وإحلال الأمن والاستقرار وإعادة السيطرة على حدود البلاد، لإنهاء أزمة الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وأشار الوزير على هامش اجتماع مع أعضاء من البرلمان ومسؤولين في وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسية إلى أن هدف الحكومة المؤقتة ليس إقامة حكومة عسكرية؛ بل دولة مدنية يختارها ويوافق عليها الشعب؛ على أن تحترم حقوق الإنسان وتكون قائمة على المؤسسات.

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