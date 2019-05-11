قوات الوفاق: نسيطر على محور العزيزية

أعلن الناطق باسم عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، أن قوات حكومة الوفاق تسيطر على محور العزيزية والذي يشمل السواني، الزهرة، الطويشة، السعدية، العزيزية.

وقال المجعي في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية أن قوات الالجيش حاولت الالتفاف على قوات الوفاق الأمر الذي دفع قوات الوفاق للتراجع في منطقة الطويشة بالقرب من مطار طرابلس إلا أن قوات الوفاق تمكنت من استعادة سيطرتها على المنطقة والسيطرة على محور العزيزية.

من جانبها أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من بسط سيطرتها على مواقع جديدة في العاصمة طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أنها ستكشف هذه المواقع بعد انتهاء عمليات اليوم السبت وتأمين كافة المواقع داعية الجميع إلى ضرورة مراعاة سرية المعارك وعدم الدخول في التفاصيل وذلك بسبب استغلال الجماعات المسلحة لها بما يشكل خطرا على الجيش.

وقالت مصادر مطلعة إن طيران قام بالقصف جهة بوابة الجبس بالقرب من غوط الشعال كما أكد شهود عيان انسحاب سيارات مسلحة تابعة لقوة حماية طرابلس من محور السواني باتجاه بوابة الجبس وما بعدها.

وبينت المصادر أن كوبري الزهراء أصبح تحت سيطرة قوات الجيش موضحة أن قوات الجيش شنت هجوما على التشكيلات المسلحة في محور الطويشة طريق الرملة.

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