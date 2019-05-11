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بريطانيا: مجلس الأمن يشعر بالقلق بشأن الوضع في طرابلس

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن رينولدز أن مجلس الأمن يشعر بقلق بشأن الوضع الإنساني في العاصمة طرابلس.

وقال رينولدز في تغريدة له بموقع “تويتر” “التقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالأمس” مضيفا “هُناك قلق مُشترك بشأن الوضع الإنساني في طرابلس الذي يُعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر ويُهدد آفاق التوصُّل إلى حل سياسي” وأردف أن مجلس الأمن دعا جميع “الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والوساطة بقيادة الأُمم المتحدة”.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا أمس الجمعة كافة أطراف النزاع الليبي إلى “العودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة” و”التعهد باحترام وقف لإطلاق النار.

وأضاف المجلس في بيان له بعد جلسة عقدها بشأن ليبيا أن “خفض التصعيد” وحده يمكن أن “يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة” مؤكدا أن “السلم والاستقرار في ليبيا لن يتحققا إلا عبر حل سياسي”، مجددا دعمه لوساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • حتى المنظمات العالمية لحماية البيئة وحماية حياة البراري ـ طالبت المجتمع الدولي بحماية المزارع من التجار الراسماليين وقطع الاشجار والمسطحات الخضراء وحماية البحار من السموم والتلوث النفطي ومخارج السفن النفطية وما سببته في قتل الحياة البحرية وبيض الاسمااك , وكذلك قطع الاشجار والذي سبب في خلل في التوازن البيئي والصيد في البراري الغير مرخص , وقتل أطفال الحيوانات مماسبب في إنقراض العديد منها وسبب في إبتعادها عن البيئة الطبيعية لتتكاثر وتقوم بمهماتها التي خلقها الله لأجلها , دون تالدخل علماء البراري الجدد والصيادين الذين سببوا في خلل في التوازن الطبيعي للبيئة سواء البرية أو البحرية أو حياة الطيور.

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