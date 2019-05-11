بريطانيا: مجلس الأمن يشعر بالقلق بشأن الوضع في طرابلس

أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن رينولدز أن مجلس الأمن يشعر بقلق بشأن الوضع الإنساني في العاصمة طرابلس.

وقال رينولدز في تغريدة له بموقع “تويتر” “التقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالأمس” مضيفا “هُناك قلق مُشترك بشأن الوضع الإنساني في طرابلس الذي يُعرّض حياة المدنيين الأبرياء للخطر ويُهدد آفاق التوصُّل إلى حل سياسي” وأردف أن مجلس الأمن دعا جميع “الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والوساطة بقيادة الأُمم المتحدة”.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا أمس الجمعة كافة أطراف النزاع الليبي إلى “العودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة” و”التعهد باحترام وقف لإطلاق النار.

وأضاف المجلس في بيان له بعد جلسة عقدها بشأن ليبيا أن “خفض التصعيد” وحده يمكن أن “يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة” مؤكدا أن “السلم والاستقرار في ليبيا لن يتحققا إلا عبر حل سياسي”، مجددا دعمه لوساطة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.

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