تعليم المؤقتة يعلن عن تخصيص 5 مدارس جديدة في 5 بلديات

أصدر وزيرالتعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، دكتور – فوزي عبدالرحيم بومريز – قراراً بشأن تخصيص مؤسسات تعليمية بعدد 5 بلديات.

ووفقاً للقرار رقم (213) لسنة 2019. والذي تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخه منه، فانه قد تم تخصيص 5 مدارس جديدة لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي على النحو التالي: ( مدرسة الجيل الجديد للتعليم الأساسي والثانوي تابعة لمراقبة تعليم بلدية الزنتان ، مدرسة الشعلة لتعليم الأساسي تابعة لمراقبة التعليم ببلدية درنة ، مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي تابعة لمراقبة تعليم بلدية بنغازي ، مدرسة الرقطة للتعليم الثانوي تابعة لمراقبة تعليم بلدية قمينس ، مدرسة المجاهد بوبكر بوزكرى للتعليم الأساسي تابعة لمراقبة تعليم بلدية بئر الاشهب).

وشدد القرار على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وعلى الجهات المعنية التنفيذ.

من جانبه طالب وكيل وزارة التعليم المكلف، دكتور – خالد اسبيته – مراقبو قطاعات التعليم بالبلديات بضرورة حث اولياء الأمور بشأن إلتزام الطلاب بالحضور اليوم خلال شهر رمضان كي لا تطبـق عليهم مواد لائحة القرار رقم 210 لسنة 2011م، المتعلقة بنسبة تغيب الطلاب.