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تعليم المؤقتة يعلن عن تخصيص 5 مدارس جديدة في 5 بلديات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أصدر وزيرالتعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، دكتور – فوزي عبدالرحيم بومريز – قراراً بشأن تخصيص مؤسسات تعليمية بعدد 5 بلديات.
ووفقاً للقرار رقم (213) لسنة 2019. والذي تحصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخه منه، فانه قد تم تخصيص 5 مدارس جديدة لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي على النحو التالي: ( مدرسة الجيل الجديد للتعليم الأساسي والثانوي تابعة لمراقبة تعليم بلدية الزنتان ، مدرسة الشعلة لتعليم الأساسي تابعة لمراقبة التعليم ببلدية درنة ، مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي تابعة لمراقبة تعليم بلدية بنغازي ، مدرسة الرقطة للتعليم الثانوي تابعة لمراقبة تعليم بلدية قمينس ، مدرسة المجاهد بوبكر بوزكرى للتعليم الأساسي تابعة لمراقبة تعليم بلدية بئر الاشهب).
وشدد القرار على ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدورة وعلى الجهات المعنية التنفيذ.
من جانبه طالب وكيل وزارة التعليم المكلف، دكتور – خالد اسبيته – مراقبو قطاعات التعليم بالبلديات بضرورة حث اولياء الأمور بشأن إلتزام الطلاب بالحضور اليوم خلال شهر رمضان كي لا تطبـق عليهم مواد لائحة القرار رقم 210 لسنة 2011م، المتعلقة بنسبة تغيب الطلاب.

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • المشكلة ليست في الكم , المشكلة في المحتوى …أحيانا أعطيك عشر شاحنات مليئة بالرمال ـ وسيارتين صغيرتين محملة بالحبوب والشعير ..أيهما أفضل ..؟!!!
    التركيز على المنهج والحضور والجودة والفاعلية واعضاء هييئة التدريس
    وتحفيز الطالب على إحترام معلمه وتعليم المدرس أو المعلمة على حب مهنته , افضل من كل هذه المحاضرات والتكاليف , أتذكر عندما كنا في سن الدرااسة كنا في فترات الاستراحةنجلس مع الاساتذة والمعلمات في ساحة المدرسة ونصنع السندويتشات ونحكي عن طموحاتنا ورغباتنا في المستقبل وفترة الرياضة كان أعضاء هيئة التدريس يشجعون الطلبة في الساحات المدرسة , وكان هناك إسبوع ثقافي يقوم فيه دوري المدارس لجميع النشاطات ويقيم من إداريين من أمانة التعليم وتمنح جوائز وشهادات تقدير وهدايا وكذلك درجات للطلبة المتفوقين فيها ـ
    حتى تصبح المدارس لها أجواء خاصة للطالب والمدرس والمعلمة وكذلك الادارة …أين أنتم من هذا كله ..؟؟!!!

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