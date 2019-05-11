تعليم المؤقتة يعلن عن تخصيص 5 مدارس جديدة في 5 بلديات

تعليق
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المشكلة ليست في الكم , المشكلة في المحتوى …أحيانا أعطيك عشر شاحنات مليئة بالرمال ـ وسيارتين صغيرتين محملة بالحبوب والشعير ..أيهما أفضل ..؟!!!
التركيز على المنهج والحضور والجودة والفاعلية واعضاء هييئة التدريس
وتحفيز الطالب على إحترام معلمه وتعليم المدرس أو المعلمة على حب مهنته , افضل من كل هذه المحاضرات والتكاليف , أتذكر عندما كنا في سن الدرااسة كنا في فترات الاستراحةنجلس مع الاساتذة والمعلمات في ساحة المدرسة ونصنع السندويتشات ونحكي عن طموحاتنا ورغباتنا في المستقبل وفترة الرياضة كان أعضاء هيئة التدريس يشجعون الطلبة في الساحات المدرسة , وكان هناك إسبوع ثقافي يقوم فيه دوري المدارس لجميع النشاطات ويقيم من إداريين من أمانة التعليم وتمنح جوائز وشهادات تقدير وهدايا وكذلك درجات للطلبة المتفوقين فيها ـ
حتى تصبح المدارس لها أجواء خاصة للطالب والمدرس والمعلمة وكذلك الادارة …أين أنتم من هذا كله ..؟؟!!!
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