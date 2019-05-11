القابضة للاتصالات ترسل قافلة إغاثة للأسر النازحة في تاجوراء

أرسلت الشركة القابضة للإتصالات والشركات التابعة لها، قافلة إغاثة للأسر النازحة المقيمة حالياً في منطقة تاجوراء.

وقالت الشركة في بيان، إن القافلة تأتي ضمن حملة “بادر” التي تشرف عليها لجنة الإغاثة بقطاع الإتصالات وتستهدف1650 عائلة نازحة بإجمالي 8250 نازح وذلك من خلال توفير السلع التمونية الأساسية كالزيت والطماطم والأرز والسكر والشاي والحليب والجبن وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنه تم تسيير هذه القافلة بالتعاون مع المجلس البلدي تاجوراء الذي ساهم في حصر وتوزيع الدعم على العائلات النازحة.

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي في إطار المسؤولية الإجتماعية لشركة القابضة للاتصالات والشركات التابعة لها وذلك للمساهمة في رفع معانات الأسر المتضررة والنازحة من مناطق الاشتباكات، بحسب البيان.