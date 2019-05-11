“دول الجوار” تتأهب لمحاولة حل “العُقدة الليبية”

تجري الترتيبات على قدم وساق لعقد اجتماع دول الجوار الليبي “تونس ومصر والجزائر” في مسعى لمحاولة وقف القتال الدائر في تخوم العاصمة والعودة للمسار التفاوضي بين الأطراف الليبية.

وقد يكون الاجتماع سيعقد في تونس بوقت لم يحدد بعد، مختلفا هذه المرة بحسب مراقبين، من ناحية إيجاد حل حقيقي لوقف القتال والعودة إلى المسار التفاوضي بعد أن كانت الاجتماعات السابقة تتمحور حول التسوية السياسية والانتخابات.

تكثف تونس منذ شهر تقريبا اجتماعاتها ودعواتها لوقف القتال في ليبيا ليس لكونها رئيسا للقمة العربية في دورتها الحالية وتهيئها لشغل عضوية مجلس الأمن الدولي فحسب بل لأن الوضع في ليبيا ينعكس لسلبا عليها كون الاقتتال بات في مناطق قريبة من حدودها.

ومع التخوفات من فشل دول الجوار في إيجاد تسوية لعقدة القتال الدائر إلا أن هذه الدول لم تستسلم حتى الآن معلنة تواصل جهودها بكل ثقة في صناعة مخرج لهذا المستنقع الدموي.

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